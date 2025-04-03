Нове обладнання у поліклініках Львова дозволить значно полішити якість медичних полуг

У четвер, 3 квітня, на засіданні комісії фінансів та планування бюджету погоджено перелік медичного обладнання, яке буде закуплено для львівських поліклінік у межах залученого фінансування, зокрема УЗД-апарати, ЛОР-комбайни, рентген-обладнання, кардіографи, стерилізаційне обладнання тощо.

Це обладнання дозволить значно покращити якість медичних послуг у міських поліклініках та забезпечити сучасну діагностику для пацієнтів. Місто перейде до значно кращих послуг на рівні поліклінік, які стануть лікувально-діагностичними центрами, повідомила заступниця директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Христина Процак.

На засіданні комісії також розкрили пропозиції від банків, які подали заявки на фінансування закупівель. Вибір банку для укладання угоди здійснено.

4-а міська поліклініка Львова планує закупити обладнання на 40 млн грн у співпраці з Укргазбанком.

5-а міська поліклініка Львова – на 40 млн грн з Укрексімбанком і Укргазбанком.

3-я міська поліклініка поліклініка Львова – на 9 млн грн з Укрексімбанком і Укргазбанком

2-а міська поліклініка Львова – на 30 млн грн з Укргазбанком.

«Цими закупівлями ми закриємо базову потребу в обладнанні у поліклініках. Зокрема, нове фізіотерапевтичне обладнання дозволить поліклінікам надавати дуже популярні серед мешканців послуги і заробляти додаткові кошти», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.