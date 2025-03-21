Анатолій Цьось обіймає посаду ректора ВНУ ім. Лесі Українки з 2020 року

Ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось подав декларацію про доходи за 2024 рік. У червні минулого року посадовець придбав кросовер Subaru Outback 2013 року випуску. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році Анатолій Цьось заробив на посаді ректора та професора Волинського національного університету ім. Лесі Українки 725 тис. грн, а за погодинну роботу з аспірантами – 70 606 грн. Крім того, посадовець заробив понад 431 тис. грн в Університеті гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в польському Ченстохові, де він перебуває у групі науково-педагогічних працівників. Також професор вказав, що отримав 112 604 грн роялті. Тому загальна сума прибутку посадовця за 2024 рік склала понад 1,3 млн грн. Готівкою він зберігає 5000 доларів і 3000 євро.

Дружина ректора Оксана Цьось отримала за викладацьку діяльність у ВНУ ім. Лесі Українки 245 586 грн і ще 2604 грн від Волинської обласної Малої академії наук – це орієнтовно по 20,6 тис. грн щомісяця.

З об’єктів нерухомості посадовець вказав недобудову (36 м2) та дві земельні ділянки (1250 м2 і 620 м2) в селі Любохини Ковельського району загальною площею, а також одну ділянку в селі Липини Луцького району площею 1992 м2. Також він є власником будинку в селі Липини, який придбав у 2014 році. Водночас Оксана Цьось володіє квартирою у Луцьку площею 44,4 м2, яку придбала у 2016 році за 149 800 грн.

У червні минулого року Анатолій Цьось придбав за 208 тис. грн кросовер Subaru Outback (2013 р.в.). У посадовця також є автомобіль Volkswagen Passat 2015 року випуску, який він купив у 2018 році за 230 тис. грн.

Додамо, що 58-річний Анатолій Цьось обіймає посаду ректора ВНУ ім. Лесі Українки із січня 2020 року. До того упродовж 14 років був проректором з адміністрування та розвитку у тому ж навчальному закладі.