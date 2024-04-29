Анатолій Цьось обіймає посаду ректора ВНУ ім. Лесі Українки з 2020 року

Ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось подав декларацію про доходи за 2023 рік.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Анатолій Цьось заробив на посаді ректора та професора Волинського національного університету ім. Лесі Українки 644 998 грн, а за погодинну роботу з аспірантами – 84 204 грн. Крім того, Анатолій Цьось заробив 487 464 грн в Університеті гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в польському Ченстохові, де він перебуває у групі науково-педагогічних працівників. Водночас від Фонду цивільних досліджень та розвитку США професор отримав 57 190 грн гонорару. Тому загальна сума прибутку посадовця за 2023 рік склала понад 1,2 млн грн.

Дружина ректора Оксана Цьось отримала за викладацьку діяльність у ВНУ ім. Лесі Українки 210 557 грн – це орієнтовно по 17,5 тис. грн щомісяця.

Анатолій Цьось зазначив, що зберігає готівкою 8000 доларів.

З об’єктів нерухомості посадовець вказав недобудову та дві земельні ділянки в селі Любохини Ковельського району загальною площею 1870 м2, а також одну ділянку в селі Липини Луцького району площею 1992 м2. Також він є власником будинку в селі Липини, який придбав у 2014 році. Оксана Цьось же володіє квартирою у Луцьку площею 44,4 м2, яку придбала у 2016 році за 149 800 грн.

За останні кілька років Анатолій Цьось чи його дружина не купували нового майна. У посадовця є автомобіль Volkswagen Passat 2015 року випуску, який він придбав у 2018 році за 230 тис. грн.

Додамо, що 58-річний Анатолій Цьось обіймає посаду ректора ВНУ ім. Лесі Українки із січня 2020 року. До того упродовж 14 років був проректором з адміністрування та розвитку у тому ж навчальному закладі.