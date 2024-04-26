Роман Павелків очолює РДГУ з квітня 2024 року

Новопризначений виконуючий обов’язків ректора Рівненського державного гуманітарного університету Роман Павелків подав декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець вказав, що придбав Toyota Camry за 1,2 млн грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Роман Павелків заробив на посаді проректора РДГУ 639 167 грн, а за викладання в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини – 79 547 грн. Також посадовець отримав 239 170 грн пенсії. Крім того, він зазначив, що за відчудження рухомого майна йому заплатили 491 тис. грн, а за оренду – 24 696 грн. Тому загалом прибуток Романа Павелків за 2023 рік склав 1,4 млн грн. Водночас його дружина Ольга Павелків задекларувала 234 952 грн зарплати, яку отримала в РДГУ. Її пенсія за рік склала 91 729 грн.

На банківських рахунках Роман Павелків зберігає 41 614 доларів і 6715 євро, а його дружина – 41 614 доларів, 6715 євро та 10 527 грн.

З об’єктів нерухомості в.о. ректора вказав три земельні ділянки в селі Криве Львівської області загальною площею 47 206 м2. Його дружина ж володіє квартирою площею 40,8 м2, двома земельними ділянками й стоянкою в Рівному.

У серпні 2023 року Роман Павелків придбав за 1 259 260 грн новий автомобіль – Toyota Camry 2023 року випуску.

Додамо, що 67-річний Роман Павелків став в.о. ректора РДГУ на початку квітня 2024 року після смерті Руслана Постоловського, який більше 24 років очолював навчальний заклад. До цього Роман Павелків працював першим проректором в університеті.