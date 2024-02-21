Руслан Постоловський очолював РДГУ з 1999 року

У віці 72 років помер ректор Рівненського державного гуманітарного університету Руслан Постоловський. Про це у середу, 21 лютого, повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.

«Світла пам'ять про Руслана Михайловича назавжди залишиться в серцях викладачів та студентства факультету ДКМТФ РДГУ. Він був не тільки видатним керівником та наставником, але й надихаючою особистістю, яка присвятила своє життя розвитку освіти та науки», – йдеться у повідомленні.

Причину його смерті не уточнюють.

Додамо, що Руслан Постоловський народився 3 жовтня 1951 року в селі Мізоч на Рівненщині. Із 1995 року став співзасновником і директором Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, а у травні 1999 року – ректором новоутвореного Рівненського держаного гуманітарного університету, до складу якого увійшли державний педагогічний, інститут культури, а також Дубенський та Сарненський педагогічні коледжі, Рівненське музичне училище.