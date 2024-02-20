На Рівненщині помер криміналіст і викладач Острозької академії Сергій Гонгало

Помер відомий на Рівненщині криміналіст і викладач Національного університету «Острозька академія» Сергій Гонгало. Про це 20 лютого повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.

«Колектив глибоко сумує з приводу смерті кандидата юридичних наук, старшого викладача кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія" Сергія Гонгала», – йдеться в повідомленні.

Причину смерті криміналіста не уточнюють, проте рік тому у нього діагностували рак.

Додамо, що Сергій Гонгало був практикуючим графологом, у 1990-ті працював експертом-криміналістом, згодом став викладати в Острозькій академії й навчати студентів аналізу почерку. Неодноразово проводив наукові дослідження в галузі судового почеркознавства та дослідження документів, проводив консультації з питань експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду.