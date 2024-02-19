На запорізькому напрямку загинув Олександр Стойловський

У неділю, 18 лютого, на запорізькому напрямку загинув колишній керівник ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» та ВП «Шахта "Бужанська» ДП «Волиньвугілля» Олександр Стойловський. У війську він був із березня 2022 року, служив командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів.

«Трудовий шлях розпочинав з підземного електрослюсаря, прохідника, а згодом - обіймав керівні посади на шахтах у Луганській області. Також працював на посадах головного інженера ПАТ "Шахта "Надія". Львівської області, в. о. директора ВП "Шахта "Капітальна" ДП "Мирноградвугілля" Донецької області, на шахтах ДП "Волиньвугілля" і завжди був там, де найскладніше і потрібні фахові інженерні знання», – повідомили 19 лютого в Міністерстві енергетики України.

Додамо, що Олександр Стойловський народився в місті Ровеньки на Луганщині, за фахом – гірничий інженер. Був неодноразово відзначений нагородами, зокрема «За працю та звитягу».