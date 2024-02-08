В МВС відреагували на скандал із відмовою своїх працівників йти у штурмову бригаду

Національна поліція України розформує полк особливого призначення ГУНП на Дніпропетровщині, бійці якого відмовлялися їхати на фронт. Про це у четвер, 8 лютого, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

«Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати», – повідомив він, наголосивши на неприпустимості подібних інцидентів.

За його словами, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції «Лють», а тих, хто відмовиться, звільнять та вручать повістки.

відео Нацполіції

Посадовець також зазначив, що імовірно будуть ухвалені інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань.

Фацевич нагадав, що від почату широкомасштабної війни поліцейські різних служб, в тому числі і підрозділів особливого призначення всіх областей України можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

«Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади «Лють», а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними Присязі на вірність українському народу», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, 4 лютого у соцмережах з’явилося відео суперечки між особовим складом полку особливого призначення у Дніпрі та їхнім керівником. Спецпризначенці були обурені через пропозицію взяти участь у бойових діях через запис до штурмової бригади «Лють».

Нагадаємо, що починаючи з лютого минулого року МВС формувати добровольчі штурмові бригади «Гвардія наступу». Основу таких підрозділів складають чинні поліцейські, прикордонники та нацгвардійці.