Нацполіція пообіцяла «з'ясувати всі обставини та ухвалити відповідні рішення» після того, як у соцмережах поширили відео зборів поліцейських на Дніпропетровщині, де зі скандалом обговорюється переведення працівників спецпідрозділів поліції до штурмової бригади МВС «Лють».

На оприлюдненому відео заступник начальника головного управління Нацполіції Дніпропетровщини Володимир Богонос свариться із спецпризначенцями під час зібрання, на якому йшлося про переведення правоохоронців до штурмової бригади «Лють», на що ті були незгодні.

«Ви входите до Сил оборони? Поліціянт що, ухвалює рішення – тут хочу, тут не хочу? Тут буду захищати, тут не буду захищати?», – звертається Богонос до решти колег.

Натомість у відповідь йому казали, аби той «показав власним прикладом». Потім один із поліцейських каже: «Скільки з Майдану пацанів загинуло? Ти не скажеш їм, що вони не герої? 18-річні хлопчики, яких убивали там, які були строковиками, яких гранатами закидували біля Верховної Ради». У відповідь Богонос нагадав про 107 загиблих – імовірно, йдеться про учасників Революції гідності, які загинули під час розстрілів на Майдані та належать до «Небесної сотні». На що йому у кричали: «А що, з боку міліції менше? Спитай у Верховної Ради».

Коментуючи скандал, заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Фацевич зазначив, що поліціянти з першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України. А спецпризначенці різних підрозділів із 2022 року стали повноцінними комбатантами, коли була створена штурмова бригада Нацполіції «Лють».

«Наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліціянти, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади “Лють”. Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Нацполіції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України», – написав він.

Фацевич додав, що хто хоче воювати – йде на фронт, а для решти «є також чимало поліцейських завдань». Він наголосив, що керівництво Нацполіції з’ясує всі обставини щодо відео про полк особливого призначення у Дніпрі та «ухвалить відповідні рішення».