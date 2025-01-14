Ростислав Сабадишин був керівником навчального закладу 27 років

Ректора Рівненської медичної академії Ростислава Сабадишина звільнили з посади. Підставою для цього стали висновки службового розслідування, яке провели через заяву колеги посадовця про його неналежне виконання обовʼязків і розтрату бюджетних грошей. Оскільки перевірка виявила ще низку порушень з боку Ростислава Сабадишина, із ним достроково розірвали контракт. Про це йдеться у розпорядженні голови обласної ради Андрія Карауша від 13 січня.

Службове розслідування щодо Ростислава Сабадишина ініціювали 29 листопада 2024 року. Саме тоді директорка фахового коледжу Рівненської медичної академії повідомила про неналежне виконання посадовцем службових обов'язків і розтрату бюджетних грошей. Під час перевірки, яка тривала з 2 по 24 грудня 2024 року, комісія виявила низку інших порушень, через які розслідування продовжили.

«Теперішній очільник керує академією уже багато років. Сабадишин не проходив процедуру обрання. Нещодавно до нас поступила скарга однієї з директорів медичного коледжу. Вона поскаржилася, що зазнавала мобінгу на робочому місці. Є багато фактів, які це підтверджують. Комісія обласної ради підтвердила ці факти та з’ясувала багато інших речей, які можуть свідчити про неефективне функціонування медичної академії. Оскільки академія повністю перебуває на утримання бюджету Рівненщини, то депутати мають право розслідувати такі речі», – розповів Андрій Карауш 9 січня у програмі «PROполітику».

За інформацією голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, основними причинами звільнення Ростислава Сабадишина стали:

систематичне непогодження кошторисів доходів і витрат;

систематичне неподання в облраду звітності щодо діяльності закладу;

порушення закону про освіту щодо висвітлення економічних показників публічної звітності на сайті медакадемії;

факти дистанційної роботи людей без належного оформлення документів викладачів, які перебувають за кордоном.

Водночас на сторінці медакадемії у Facebook 14 січня опублікували коментар посадовця, який заперечив свою вину:

«Мені інкримінують те, до чого я не маю жодного стосунку. Жодних фактів мобінгу чи нецільового використання коштів у моїй роботі немає. Я завжди діяв відкрито, в інтересах академії та її студентів. Це звинувачення – лише спроба зруйнувати мою репутацію», – заявив Сабадишин.

Обов'язки ректора Рівненської медичної академії на період відсутності Ростислава Сабадишина виконувала проректорка Оксана Штрімайтіс. Наразі вона продовжує очолювати заклад.

Додамо, що Ростислав Сабадишин народився у 1958 році в селі Закружці Ізяславської громади Хмельницької області. У 1985 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут, де згодом працював старшим лаборантом кафедри кардіології. Очолив Рівненську медичну академію 16 жовтня 1998 року. За цей час у навчальному закладі виникло декілька корупційних скандалів. Зокрема, студенти та випускники розповіли журналістам «Четвертої влади», що їм доводилося платити за оцінки на складанні іспитів та навіть за вступ. Трьох викладачів із медичного коледжу затримували за хабарництво, проте навіть після цього вони продовжили працювати та викладати у навчальному закладі.