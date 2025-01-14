У Рівненській медичній академії зʼявилася нова ректорка

Рівненську медичну академію очолила Наталія Мамонтова – депутатка районної ради та завідувачка кафедри фінансів, обліку і аудиту Острозької академії. Посадовиця замінила на посаді Ростислава Сабадишина, з яким достроково розірвали контракт через низку порушень. Про це повідомив 14 січня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

«Нова керівниця має забезпечити проведення інвентаризації майна академії із залученням представників Рівненської обласної ради, департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА до 14 березня», – зазначив Андрій Карауш.

Відомо, що Наталія Мамонтова у 1995 році закінчила Український інститут інженерів водного господарства (НУВГП) за спеціальністю «облік і аудит». Другу освіту здобула в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «правознавство». У двох навчальних закладах отримала диплом з відзнакою.

Із 1997 року й дотепер працювала в Острозькій академії, десять років очолювала кафедру фінансів, обліку та аудиту. Докторка економічних наук, професорка. Також має досвід роботи на приватних підприємствах з питань управління фінансами. Наталія Мамонтова також є депутаткою Рівненської районної ради.

Додамо, що попереднього ректора Рівненської медичної академії Ростислава Сабадишина звільнили з посади 13 січня. Підставою для цього стали висновки службового розслідування, яке провели через заяву колеги посадовця про його неналежне виконання обовʼязків і розтрату бюджетних грошей. Оскільки перевірка виявила ще низку порушень з боку Ростислава Сабадишина, із ним достроково розірвали контракт. Проте сам посадовець свою вину заперечує й стверджує, що «ці звинувачення – лише спроба зруйнувати його репутацію».