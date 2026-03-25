Під час ремонту кухні багато хто орієнтується на модні приклади з інтернету. Проте те, що виглядає стильно на фото, у повсякденному житті часто створює зайві труднощі з доглядом і комфортом. Яких помилок не варто допускати під час ремонту, пише «Главред».

Накладні мийки

Такі мийки встановлюються поверх стільниці, але саме стики стають проблемною зоною. У них накопичуються волога, залишки їжі та бруд. З часом це може призвести до появи неприємного запаху або навіть грибка.

Відкриті полиці над плитою

Відкриті полиці виглядають легко та сучасно, але розташування над варильною поверхнею робить їх непрактичними. Посуд швидко вкривається жиром і кіптявою, тому потребує постійного миття.

Кутові мийки

Попри економію простору, кутові мийки часто незручні у використанні. До них складніше дотягнутися, а миття посуду стає менш комфортним, особливо на невеликих кухнях.

Темні фасади

Темні кухонні поверхні виглядають ефектно, але дуже вибагливі у догляді. На них одразу помітні відбитки пальців, пил і сліди води, через що доводиться часто прибирати.

Які рішення обрати натомість

Сучасні тенденції все більше орієнтуються на зручність і довговічність. Краще обирати практичні матеріали, продумане планування та нейтральні кольори, які не втрачають актуальності з часом.

Як уникнути розчарування

Головне правило – оцінювати не лише зовнішній вигляд, а й щоденне використання. Кухня має бути не тільки красивою, а й зручною, адже саме тут проходить значна частина повсякденного життя.