Дві бригади зі Сокальщини замінюють пошкоджені російськими ракетами вікна та покрівлі приватних домоволодінь

Ремонтні бригади зі Львівщини відновлюють пошкоджені внаслідок російської агресії будинки місцевих мешканців на Херсонщині. Дві бригади зі Сокальщини замінюють побиті вікна та покрівлі приватних домоволодінь у селі Нова Зоря. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Село Нова Зоря налічує півсотні будинків, кожна оселя має різні ушкодження. Як розповів директор одного з приватних підприємств Сокаля, який зараз у складі бригади зі Львівщини допомагає відбудовувати Херсонщину, Руслан Гоневич, майстри спочатку ремонтують ті будинки, в яких навіть зараз проживають люди.

«Також є багато жителів, які очікують на ремонт своїх будинків, щоб в подальшому повернутися назад. У багатьох будинках відсутні перемички між вікнами, тому роботи із заміни потрібно проводити максимально обережно. Вікна та дахи пошкоджені у всіх будинках: десь прилетіли осколки, а десь пошкодження виникли внаслідок вибухів ворожих боєприпасів», – розповів Руслан Гоневич.

Більшу кількість вікон в оселях мешканців села Нова Зоря потрібно міняти, адже внаслідок дій російських військових вони побиті.

«Хто може, самотужки забиває їх підручними засобами, а ми їх надалі замінюємо. Інколи біля нас чутно вибухи, а наші військові не раз збивали ворожі дрони неподалік населеного пункту. З місцевими жителями ми чудово налагодили контакт і вони нам допомагають. Якщо потрібно перевезти якісь габаритні матеріали, то люди радо відгукуються та дають свою техніку для транспортування», – зазначив Руслан Гоневич.

Нагадаємо, Львівщина – один з 15 регіонів України, які долучилися до проекту «Пліч-о-пліч», що має на меті допомогти відбудувати громади Херсонщини, які найбільше постраждали від агресії Росії. Львівщина взяла під свій патронат селище Біла Криниця, села Нова Зоря і Таврійське. Загалом в межах проекту «Пліч-о-пліч» Львівщина планує відновити понад 300 об’єктів. Джерела фінансування: кошти громад регіонів, а також кошти державного бюджету України (після прийняття Державної програми).

Зазначимо, село Нова Зоря, що на Херсонщині, розташоване за десятки кілометрів від лінії фронту, його звільнили в результаті успішного контрнаступу військ ЗСУ минулоріч.