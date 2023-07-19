Зруйнований житловий будинок у Таврійському

Львівська область розпочала відновлювати села Таврійське та Нова Зоря Херсонської області у межах національного проекту «Пліч-о-пліч». Також планують відбудувати селище Біла Криниця. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у середу, 19 липня, повідомив, що фахівці управління капітального будівництва вивчили ситуацію у населених пунктах.

«Бригади доставили ремонтні матеріали та починають заміну пошкоджених вікон, дверей та дахів у приватних житлах. Опісля – візьмуться за капітальне будівництво. Станом на зараз у Таврійському проживає орієнтовно 210 людей, у Новій Зорі – 50. Росіяни пошкодили як приватні будинки, так і школу, народний дім, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт», –зазначив Максим Козицький.

Також на Херсонщині Львівщина відбудує селище Біла Криниця. Загалом на роботи у трьох населених пунктах у рамках проекту «Пліч-о-пліч» виділили 10 млн гривень. Львівська область планує відновити 300 об'єктів. Крім Львівщини, до відбудови деокупованих і постраждалих від російської агресії громад Херсонщини долучилися 15 областей України.

Зазначимо, що проект «Пліч-о-пліч» з відновлення Херсонщини реалізовують коштом обласних і місцевих бюджетів. Всього планують відбудувати 26 населених пунктів, які не перебувають під постійними обстрілами й куди не дістає артилерія ворога.