У вівторок, 18 липня, у Львові за допомогою БО Global Empowerment Mission (GEM) і Фонду Говарда Баффета почали встановлювати нові металопластикові вікна в будинку на вул. Сахарова, 29, що разом з іншими будинками постраждав від російської ракетної атаки по Львову 6 липня. Загалом тоді вибуховою хвилею вибило близько 3000 вікон у львівських будинках, із них 600 – дерев’яні вікна пам’яток архітектури, які місто виготовить централізовано, решта – вікна у будинках, що не є пам’ятками, в гуртожитках, громадських закладах тощо. Сьогодні встановлюють перші 100 вікон, інші привозитимуть партіями що кілька днів. (Фото Романа Балука/ЛМР)