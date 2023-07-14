Андрій Садовий пообіцяв, що зруйновані на Стрийській будинки відбудують

Виконавчий комітет міськради Львова у п’ятницю, 14 липня, ухвалив порядок надання матеріальної допомоги на тимчасову оренду житла мешканцям чотирьох будинків на вул. Стрийській, що постраждали унаслідок ракетної атаки росіян по Львову вночі 6 липня.

Розмір компенсації, яка виплачуватиметься щомісяця, допоки триватиме відновлення будинків і люди не можуть повернутися в свої помешкання, залежить від квартири, в якій жили постраждалі. За однокімнатну квартиру виплачуватимуть 10 тис. грн, двокімнатну – 12 тис., трикімнатну – 15 тис. Виплату зможуть отримати і ті, хто орендував квартиру в будинках на вул. Стрийській, 62, 64, 66, 68.

«Сума щомісячних витрат на виплату матеріальної допомоги встановлюється відповідно до цінової довідки Львівської торгово-промислової палати», – ідеться в рішенні виконкому.

У рішенні виконкому зазначено, що компенсація виплачуватиметься тим постраждалим, які постійно проживали в постраждалих будинках.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET депутатка ЛМР, голова комісії фінансів і планування бюджету Наталія Шелестак, компенсацію на оренду житла виплачуватимуть і тим постраждалим, які вирішили залишитись жити в гуртожитках або модульному містечку – людей не виселятимуть, вони обиратимуть самі, де їм краще.

Також виконком ухвалив рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги на ремонт вхідних дверей до квартир у будинках, що постраждали від російської ракети. Ця допомога становитиме по 8 тис. грн. Буде і компенсація на ремонт дахів, а повністю зруйновані дахи місто замінить самостійно. Окрім того, мешканцям постраждалих будинків компенсують витрати на заміну вікон. Лише в будинках, що є пам’ятками, місто робитиме це централізовано.

«Це першочергові потреби. Ми розуміємо, що люди також втратили те, що було в квартирах, автомобілі. Зараз збираємо потреби і далі будемо вирішувати. Проситимемо долучитися благодійні організації, щоб допомогли людям», – говорить Наталія Шелестак.

У понеділок, 10 липня, на позачерговому засіданні ЛМР депутати ухвалили Програму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок ракетного удару 6 липня. На першому етапі – для першочергових потреб – за нею виділили 100 млн грн.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Більшість збили сили ППО, однак було і попадання в багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській. У п'яницю вранці, 7 липня, у Львові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Унаслідок удару загинули 10 людей. Ще понад 40 – травмовані. Руйнувань зазнали понад 35 будинків, чотири з них – у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа, 57 автомобілів. Більше 1000 вікон потребують заміни.