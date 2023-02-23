Донецький «Шахтар» вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши французький «Ренн». За результатами екстра-таймів донеччани програли 2:1, проте завдяки першому виграному матчу з ідентичним рахунком, долю зустрічі визначила серія пенальті.

Обидві команди були налаштовані від початку на боротьбу. «Ренн» поступово підтискав гостей до їхніх воріт, що в результаті вилилося в забитий гол на початку другого тайму: Карл Токо-Екамбі відзначається на 52 хвилині. Жодній з команд більше відзначитися в основний час не вдалося. Оскільки перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь «Шахтаря», цей гол вивів команди в екстра-тайми.

На 106 хвилині Ібраїм Сала забиває другий м’яч «Ренна», і, здавалося, що результат гри вирішений. Статистика атак та ударів по воротах була абсолютно не на користь «Шахтаря». Проте під кінець другого тайму Жанюель Белосьян помилився та забив м’яч у власні ворота — 2:1 і серія пенальті, де донеччани перемогли з рахунком 5:4.

Донеччани лишаються єдиними представниками України в єврокубках. Їхній суперник в 1/8 фіналу визначиться на жеребкуванні 24 лютого.