«Шахтар» розпочав 2023 рік з перемоги

Футболісти донецького «Шахтаря» завдали поразки французькому «Ренну» у першому стиковому поєдинку плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Зустріч пройшла на стадіоні «Війська Польського» у Варшаві і завершилася перемогою чемпіонів України з рахунком 2:1.

«Шахтар» двічі забив до перерви – на 11-й хвилині Дмитро Криськів використав результативну передачу Богдана Михайличенка, подвоїв перевагу «гірників» ударом з 11-метрової позначки Артем Бондаренко (45+1).

У другому таймі французькому клубу вдалося скоротити розрив у рахунку. Тут відзначився камерунський форвард «Ренна» Карл Токо Екамбі (59).

Матч-відповідь команди зіграють вже за тиждень – 23 лютого у Франції. Там і вирішиться доля путівки в 1/8 фіналу ЛЄ від цієї дуже цікавої пари.