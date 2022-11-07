Донецький футбольний клуб «Шахтар» зіграє з французьким «Ренном» за вихід до 1/8 Ліги Європи. Таким став результат жеребкування, що відбулося 7 листопада.

«Гірники» посіли третє місце у своїй групі в Лізі чемпіонів, тому вилетіли до 1/16 Ліги Європи. Згідно з новим регламентом турніру, там вони мали зустрітися з однією з команд, яка посіла друге місце у своїй групі в ЛЄ. «Ренн» зайняв другу сходинку турнірної таблиці групи В, де грав, зокрема, з київським «Динамо» і двічі його обіграв.

Матчі за вихід до 1/8 фіналу відбудуться 16 та 23 лютого. Перший матч буде домашнім для «Шахтаря».

Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»;

«Ювентус» – «Нант»;

«Спортінг» – «Мідтьюланн»;

«Шахтар» – «Ренн»;

«Аякс» – «Уніон» Берлін;

«Байєр» – «Монако»;

«Севілья» – ПСВ;

«Зальцбург» – «Рома».

У свою чергу «Дніпро-1» зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги конференцій з АЕКом, який також грав у групі з «Динамо» та посів третє місце. Команди вже зустрічалися на стадії відбору до Ліги Європи: тоді дніпряни програли сумарно за сумою двох матчів 1:5. Матчі за вихід до 1/8 фіналу відбудуться 16 та 23 лютого.