Донецький футбольний клуб «Шахтар» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів програв «Лейпцигу» з розгромним рахунком 0:4. «Гірники» продовжать свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, тоді як їхній нинішній суперник виходить у плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч між «Шахтарем» та «Лейпцигом» визначав, хто з двох клубів продовжить виступи в найпрестижнішому європейському футбольному турнірі. «Гірників», які мали 6 очок, задовольняла тільки перемога: маючи однакову кількість очок, вони б посіли другу сходинку завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. У першому матчі «Шахтар» розгромив «Лейпциг» з рахунком 4:1, тому шанси на успішний матч виглядали цілком реальними.

Проте гості відразу перехопили ініціативу та почали брати реванш за перший матч, і «Шахтар» насправді майже не мав шансів на успіх. По кількості атак та ударів по воротах «Лейпциг» тотально переважав суперника упродовж всього матчу.

Уже на 10 хвилині рахунок відкрив Крістофер Нкунку, добивши м’яч після сейву Анатолія Трубіна. На 50 хвилині перевагу «Лейпцига» несподіваним голом подвоїв Андре Сілва. На 62 хвилині Домінік Собослаї обіграв захисників та голкіпера та збільшив рахунок до 3:0, а на 68 хвилині фінальну крапку поставив Валерій Бондар: саме від його голови після розіграшу «Лейпцигом» штрафного і удару Дані Ольмо м’яч зрикошетив у ворота Трубіна вчетверте.

«Шахтар» з 6 очками посів третє місце в групі і продовжить боротьбу в Лізі Європи. «Лейпциг» здобув 12 очок, що дозволило вийти до плей-оф Ліги чемпіонів з другого місця. У паралельному матчі «Реал» розгромив «Селтік» з рахунком 5:1 та виграв групу F.

Турнірна таблиця групи F: