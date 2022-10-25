Донецький ФК «Шахтар» у неймовірно напруженому та інтенсивному матчі зіграв унічию з шотландським «Селтіком». Гра на стадіоні «Селтік-парк» у Глазго завершилася з рахунком 1:1.

Аутсайдер групи F «Селтік», щоб зачепитися хоча б за третє місце та Лігу Європи, був налаштований лише на перемогу, водночас «Шахтар» загалом влаштовувала і нічия. Саме тому шотландці з перших секунд почали активно просуватися до воріт суперника, проте захисники та воротар не давали атакам завершитися успішно. Проте на 34 хвилині «Селтік» зумів провести успішну атаку лівим флангом, яку без шансів для Анатолія Трубіна завершив Йоргос Якумакіс.

Після забитого м’яча кельти не зупинилися і накрили кількома хвилями нових атак ворота суперника. «гірникам» вдалося відбитися, і Михайло Мудрик мав прекрасний шанс зрівняти рахунок, проте голкіпер «Селтіка» Джо Харт мав інші плани. Та все ж один з найбільш перспективних молодих українських гравців виконав свою справу в другому таймі: на 58 хвилині Мудрик фактично від середини поля протягнув м’яч до штрафного, обійшов кількох захисників та закинув м’яч за комірець Харту.

Загалом гра була неймовірно інтенсивною та напруженою, до першого тайму арбітр навіть не компенсував жодної хвилини. Обидві команди мали десятки шансів забити і кілька 200-відсоткових моментів, проте рахунок так і не змінився. Найбільш пам’ятною невдалою атакою став промах Данила Сікана, якому Мудрик скинув м’яч мало не впритул перед пустими воротами, проте Сікан з незрозумілих нікому причин пробив повз ворота.

Таким чином «Селтік» втратив будь-які шанси на вихід з групи. Тим часом у паралельному матчі «Лейпциг» несподівано переміг лідера групи «Реал» з рахунком 3:2 і набрав загалом 9 очок. Тепер «Шахтарю», який має 6 очок, потрібно обов’язково перемагати «Лейпциг» в останньому турі, щоб вийти в 1/8: маючи однакову кількість очок, «гірники» посядуть другу сходинку завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. Нагадаємо, що в першому матчі «Шахтар» розгромив «Лейпциг» з рахунком 4:1.

Турнірна таблиця групи F після чотирьох турів: