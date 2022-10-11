Донецький футбольний клуб «Шахтар» у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграв унічию з мадридським «Реало». Матч на «Стадіоні Війська Польського», який є домашньою ареною українців у єврокубках, завершився з рахунком 1:1.

Гра у Варшаві була більш рівною, ніж попередній матч на «Сантьяго Бернабеу», проте «Реал» виглядав більш впевнено та статусно, а «гірники» мали сильніший запал. У першому таймі гості були ближчі до забитого м’яча, але захисники та особливо воротар Анатолій Трубін виконували свою роботу чітко. Ні Каріму Бензема з лівого флангу, ні Федеріко Вальверде потужним ударом здалеку не вдалося вразити ворота донеччан.

Переломним моментом матчу стала перша хвилина другого тайму, коли Олександр Зубков головою після передачі Богдана Михайліченка забив гол. У середині тайму Лассіна Траоре мав чудову можливість подвоїти перевагу «Шахтаря», проте пробив повз ворота.

«Реал» активізувався, і чим менше лишалося часу до кінця матчу, тим більше притискав «гірників» до їхнього штрафного. Вінісіус Жуніор та Антоніо Рюдігер намагалися повторити гол головою Зубкова, але зрівняти рахунок все не вдавалося. Проте на п’ятій доданій хвилині Рюдігер таки забив гол за рахунок жорсткого зіткнення з Трубіним: обоє футболістів отримали травми, через що матч зупинили майже на 5 хвилин. Гра так і завершилася з рахунком 1:1.

У паралельному матчі «Лейпциг» переміг «Селтік» та вийшов на другу сходинку турнірної таблиці. «Шахтарю», щоб зберегти шанси на вихід з групи, потрібна щонайменше одна перемога в наступних двох матчах та жодної поразки.