Анна Бурячкова на кінофестивалі у Венеції

Режисерка Анна Бурячкова, авторка фільму «Назавжди-назавжди» планує зняти стрічку за мотивами одного з найвідоміших українських романів ХХ століття «Тигролови» Івана Багряного.

Презентація майбутнього повнометражного ігрового фільму відбудеться на копродукційному ринку cocoPITCH projects 2024, який є частиною кінофестивалю в Коттбусі, Німеччина, 5-8 листопада 2024 року. Участь у пітчингу на кінофестивалі у Котбусі є частиною минулорічної нагороди цього фестивалю за найкращий фільм міжнародного конкурсу «Назавжди-Назавжди».

Продюсерами проєкту є Наталія Лібет та Ольга Бесхмельниціна (2Brave Productions). Копродюсерами є Рінске Раап, Рейніер Сейлен з Rinkel Film, Амстердам, Нідерланди. Співсценаристкою знов виступає Марина Степанська, відома українська режисерка та сценаристка. Це вже друга спільна робота співавторок сценарію після розробки повнометражного ігрового фільму «Назавжди-Назавжди»

Нова стрічка Анна Бурячкової базуватиметься на відомому романі українського письменника Івана Багряного «Тигролови». На початку 30-х років ХХ століття український політв’язень Григорій Многогрішний тікає з потяга смерті, що везе каторжан на Колиму, прямо посеред тайги. З впольованого звіра Григорій перетворюється на тигролова. Він закохується в дівчину-мисливицю, яку врятував від розлюченого ведмедя, але режим не залишає його в спокої.

«Зробити фільм за мотивами цього роману, написаного в найтемніший час ХХ сторіччя, у 1944 році, видається надактуальною задачею сьогодні, бо майже століття потому ми стоїмо перед тією самою загрозою: спробою Росії в черговий раз поглинути нашу ідентичність, нашу землю і нашу історію. Герой «Тигроловів» (рідкісний випадок в українській літературі) – жертва, що відмовляється бути жертвою, характер вітальний настільки, що здатен перебороти екстремальні обставини та повернути історію на своє. Багато історичних подій, складних і болючих, з часом опиняються на периферії уваги – легше відпустити і сховати цей екстремальний досвід за певними словами і означеннями. Це стосується як Голодомору, загарбницької політики Росії та Радянського союзу щодо України, так і катувань та розстрілів конкретних українців протягом десятиліть. І ми часто говоримо і пам’ятаємо про загиблих, оточуючі їхній образ ореолом жертовності, але забуваємо про тих, хто боровся і вижив», – коментують авторки фільму.

Головний герой фільму – це характер, який не здається, який прагне волі понад усе, який може вижити на межі людських сил, і який, навіть знесилений, не втрачає людяності і готовий врятувати іншу людину, навіть ціною свого життя.

Подивитись «Назавжди-Назавжди» в українських кінотеатрах можна буде вже із 21 листопада.