Ден Рід у фільмі «Залишаючи Неверленд» звинуватив Майкла Джексона у педофілії

Дену Ріду, режисеру документального фільму «Залишаючи Неверленд», що звинувачує Майкла Джексона у педофілії, погрожували вбивством. Про це він розповів The Guardian.

Нагадаємо, фільм «Залишаючи Неверленд» розповідає про короля попмузики Майкла Джексона. Картина, що вийшла у 2019 році, звинувачує його у зґвалтуваннях та педофілії. Після прем’єри режисер Ден Рід почав отримувати погрози.

Усі фільми Дена Ріда висвітлювали темами корупції, злочинності, стихійного лиха, війни. Він є автором таких картин «Долина» про війну в Косово. Картина «З Росії з готівкою» (2015) розповідає про російську мафію. Проте найбільше погроз режисер отримав від шанувальників Майкла Джексона.

У фільмі Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак докладно розповідають про Джексона як про серійного педофіла, який розбещував дітей 7-8 років.

Незабаром має вийти фільм «Залишаючи Неверленд 2», в якому режисер розповідає про наслідки випуску першого фільму. Якщо об'єднати звинувачення жертв у ЗМІ та лють фанатів проти них, Вейд і Джеймс знову стали жертвами. Рід показує спроби адвокатів спадщини Джексона не допустити, щоб звинувачення стали відомими широкому загалу.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі. Прем’єра фільму відбулась у 2019 році на кінофестивалі «Санденс».

Фонд Джексона назвав фільм «найбільшою ганьбою HBO». Вони подали на авторів до суду.