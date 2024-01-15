Джафар Джексон – співак та автор пісень

У 2025 році відбудеться прем'єра біографічного фільму про життя короля поп-музики Майкла Джексона від режисера стрічок «Стрілець», «Падіння Олімпу» та «Чудова сімка» Антуана Фукуа.

Роль Майкла Джексона дісталася його племіннику 27-річному Джафару Джексону. Для актора роль зоряного дядька стане дебютом у кіно. У центрі сюжету байопіку «Майкл» життя Джексона від найбільших тріумфів до найгучніших трагедій. Глядачі зможуть побачити історію одного з найвпливовіших митців-новаторів ХХ століття

Виробництво розпочнеться вже 22 січня, а сама прем'єра запланована на 18 квітня 2025 року, повідомляє Variety.

27-річний Джафар Джексон – співак та автор пісень. Він син брата Майкла Джексона Джермейна, котрий також був учасником гурту The Jackson 5. Племінник зірки співає та танцює з 12 років, роблячи кавери на хіти у різних жанрах, а також випускає свої власні пісні.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років.