14 січня минає 9 днів від смерті Остапа Лозинського

Щоб вшанувати пам'ять іконописця Остапа Лозинського і презентувати його творчість світові друзі та рідні художника вирішили створити фонд його імені. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив друг Остапа Лозинського, художник Роман Зілінко.

«Він завжди дбав про кожного з друзів: допомагав, видавав, робив виставки, радив, ділився, обдаровував, і дарував просто свій час, працю, увагу, настрій і ще те чого не перелічити. Тепер наш час віддячуватися. Остап не лишив жодного свого каталогу чи альбому, свої персональні виставки усі робив власним коштом. Тепер нам треба це робити», – написав Роман Зілінко.

Тож батьки і друзі іконописця вирішили створити фонд Остапа Лозинського, щоб у такий спосіб вшанувати його пам'ять і показати його мистецький світ: ікони, його живопис, графіку, колекцію. Також планується видати його роботи та проводити виставки.

Наразі робота над створенням благодійного фонду імені Остапа Лозинського лише починається, а поки немає його офіційного рахунку, пожертви на роботу фонду можна переказувати за реквізитами:

Номер картки Монобанку – 5375 4115 0448 4226;

Номер картки Приватбанку 5168 7520 1260 2127;

SWIFT-перекази у польських злотих: IBANUA283220010000026204325056336, Account No 26204325056336, Receiver ZILINKO ROMAN, 46018, Ukraine, reg. Ternopilska, c. Ternopil, st. Dostoievskoho, build. 3, Account with Institution (Банк Бенефіціара), Bank JSC UNIVERSAL BANK, City KYIV, UKRAINE, Swift code UNJSUAUKXXX, Intermediary (Банк посередник) Bank DEUTSCHE BANK AG, City FRANKFURT, GERMANY, Account number (необов’язково) 100 9469990 0035, Swift code DEUTDEFFXXX, Details of payment (Призначення платежу), якщо відправник фізична особа: private transfer, transfer to own account, help to relative, якщо відправник юридична особа: honorarium, compensation for;

SWIFT-перекази у євро: IBAN: UA283220010000026200316874134, Account No: 26200316874134, Receiver: ZILINKO ROMAN, 46018, Ukraine, reg. Ternopilska, c. Ternopil, st. Dostoievskoho, build. 3, Account with Institution (Банк Бенефіціара) Bank: JSC UNIVERSAL BANK, City: KYIV, UKRAINE, Swift code: UNJSUAUKXXX, Intermediary (Банк посередник), Bank: DEUTSCHE BANK AG, City: FRANKFURT, GERMANY, Account number (не обов'язково): 10094699900000, Swift code: DEUTDEFFXXX, Details of payment (Призначення платежу);

SWIFT-перекази у доларах: IBAN: UA313220010000026202310269282, Account No: 26202310269282, Receiver: ZILINKO ROMAN, 46018, Ukraine, reg. Ternopilska, c. Ternopil, st. Dostoievskoho, build. 3, Account with Institution (Банк Бенефіціара) Bank: JSC UNIVERSAL BANK, City: KYIV, UKRAINE, Swift code: UNJSUAUKXXX, Intermediary (Банк посередник), Bank: DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS, City: NEW YORK, USA, Account number: 4452477, Swift code: BKTRUS33XXX, Details of payment (Призначення платежу).

А вже у п'ятницю, на 9 день по смерті Остапа Лозинського, у Львові у «Дзизі» презентують другий том альбому кращих ікон, створених на новицьких пленерах у попередні роки, над яким до хвороби і смерті працював іконописець. Остап Лозинський щороку брав участь у пленері в Новиці (Польща) та був його співорганізатором.

«Ми планували презентацію на час, коли він вилікується. Але сталося так, що Остап організував презентацію на свій лад, і ми присвячуємо її йому, в його дев’ятий день», – сказав Роман Зілінко.

Презентація відбудеться у п’ятницю, 14 січня, о 17:00. Про книжку, про ікони і про Остапа Лозинського говоритимуть Маруся Цимбаліста, Роксоляна Косів, Ромко Зілінко, іконописці зі Львова, організатори пленеру та співупорядники видання Матеуш Сора і Катажина Якубовська-Кравчик з Варшави.

Співатимуть та колядуватимуть для Остапа Уляна Горбачевська та «Пиріг і батіг».

Як інформував ZAXID.NET, іконописець Остап Лозинський помер 6 січня 2022 року від ускладнень коронавірусної хвороби у віці 38 років.

З 2006 до 2016 року працював у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, де був завідувачем сектору виставково-експозиційної роботи. У 2020-2021 роках брав участь у конкурсі на посаду директора Національного музею.

Також Остап Лозинський був головою Асоціації музеїв та галерей Львова.

Брав участь в численних виставкових та видавничих проектах, був куратором та співкуратором. Серед найвідоміших – «Гуцульське Різдво», «Іван Руткович. Жовківський іконостас. До 310-ї річниці від часу створення», численні виставки у галереї сакрального мистецтва ICONART, виставка «50 історій Львівського скансену» тощо.