Роберт Родрігес зніме феміністичну версію про знаменитого героя

Роберт Родрігес («Місто гріхів», «Музикант», «Діти шпигунів») випустить новий серіал «Зорро». Як повідомляє Deadline, канал CBS покаже новий проєкт не про героя, а про геройку. Також у створенні прокту візьме участь сестри Роберта Ребекка Родрігес.

У переосмисленій версії народною месницею на ім’я Зорро буде юна латиноамериканка, котра захищатиме інтереси мешканців міста Остін, штат Техас. Вона дізнається, що її батьком, який давно помер, був легендарний Зорро. Вона повторює його образ, вбирає маску та береться за шляхетну справу. Хто виконає головну роль, наразі невідомо.

Нагадаємо, що про Зорро, котрий перекочував на екран з іспанського фольклору, було вже знято чимало фільмів і серіалів. У різні часи цю роль виконали зокрема Ален Делон та Антоніо Бандерас. Нещодавно у Франції вийшов серіал з Жаном Дюжарденом у головній ролі.