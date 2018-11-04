Роксолана Богуцька представила свою нову колекцію одягу у Трускавці

КультураСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:211180

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У суботу, 3 листопада, відома українська дизайнерка Роксолана Богуцька представила свою нову колекцію одягу. Показ відбувався у «Міротелі» у Трускавці. Моделі провідних львівських модельних агенцій продефілювали у 75 вбраннях. Атрибутами нової колекції є яскраві принти та етно-мотиви.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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