Роксолана Богуцька представила свою нову колекцію одягу у Трускавці

У суботу, 3 листопада, відома українська дизайнерка Роксолана Богуцька представила свою нову колекцію одягу. Показ відбувався у «Міротелі» у Трускавці. Моделі провідних львівських модельних агенцій продефілювали у 75 вбраннях. Атрибутами нової колекції є яскраві принти та етно-мотиви. Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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