«Зробити з себе зірку складніше, ніж достукатись до Мадонни»
Суспільство

«Зробити з себе зірку складніше, ніж достукатись до Мадонни»

Історія успіху львівського дизайнера Руслана Багінського

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні5070

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«Теорія Великого Виклику» - проект про неймовірних людей, які, незважаючи на життєві обставини чи труднощі, реалізовують свої мрії та ідеї, змінюють себе і змінюють світ. Це історії українців, які надихають, мотивують, доводять своїм прикладом, що ризик, наполеглива праця й любов до власної справи, - найкращий капітал для успішного старту. Кожен герой - це унікальна історія, це приклад, як іти вперед та досягати поставленої цілі. В ефірі щопонеділка, о 18:30, на 24 каналі.

ZAXID.NET публікує історію успіху Руслана Багінського

Сьогодні головні убори володаря премії Best Fashion Awards-2017 - львівського дизайнера Руслана Багінського красуються на головах телеведучої Катерини Осадчої, співачок Джамали й Тіни Кароль, супермоделі Белли Хадід і навіть королеви поп-музики Мадонни, яка напередодні свого 60-річчя стала обличчям обкладинки серпневого Vogue Italy. А клієнтами однойменного бренду сьогодні є 150 магазинів світу, серед яких - лондонський «Browns», солд-аут в якому (sold out - від англ. «все розпродано» - ред.) відбувся за тиждень.

Проте ще кілька років тому мілінеру Руслану та його другу Петру Ясінському (мілінер – дизайнер головних уборів – ред.) довелося задуматись як реалізувати своє дітище на українському й міжнародному ринках. Сьогодні ж вони працюють у шоурумі в Києві (вулиця Пушкінська), звідки надсилають свої вироби до зірок з усього світу. «Щоби бути іконою у цій сфері, із себе потрібно зробити зірку. Це складніше, ніж достукатися до Мадонни», - переконані засновники бренду Ruslan Baginskiy.

«Період в університеті дав чітке розуміння того, чим я хочу займатися»

Руслан Багінський навчався на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Проте за фахом не працював жодного дня. «Мені здається, що період навчання в університеті дав чітке розуміння того, чим би я хотів займатись, - модою. Зрештою, я три роки працював стилістом і паралельно виготовляв головні убори», - згадує хлопець.

«Спочатку він робив обручі. В Угорщині, де ми з чоловіком працювали, купували йому бусики й пір'я. Як згадку, ми тримаємо вдома його вироби», - пригадує мама, директорка виробництва у Ruslan Baginskiy Лілія Багінська.

Як зізнається Руслан, тоді від почувався вільним художником. Адже його роботи швидше були спробою творчого самовираження і рідко щось продавалось. «А коли прийшов Петя, все закрутилося з новою силою і ми зламали цей світ!», - каже хлопець.

«Нашим "інвестором" була моя бабуся, яка дала 200 доларів»

Із директором та співзасновником бренду Ruslan Baginskiy — Петром Ясінським, мілінер познайомився тоді, коли співпрацював із Jean Gritsfeldt, ArtemKlimchuk, Blood&Honey, KamenskayaKononova, Domanoff, THEO, Przhonskaya та іншими.

«Якось моя подруга підійшла і каже: "Чула, що ти почав займатися капелюхами. Чи є в тебе Instagram-сторінка? А, може, шоурум?" І я сказав: "Так, він у нас є". Але насправді ні чорта не було!», - розповідає Руслан. Тоді Петро Ясінський запропонував створити профіль бренду у популярній мережі та завантажив туди фото, на яких у капелюхах від Руслана красувалися, зокрема, співачка Джамала і телеведуча Катерина Осадча.

На думку Руслана Багінського, з виробництвом головних уборів в Україні непросто: «Зробити масовим продуктом одяг чи взуття, розтиражувавши їх, набагато легше. Але ми акцентуємося на тому, щоби своїм брендом відновити культуру носіння капелюхів, канотье чи кашкетів. Я часто сумнівався, Петро сумнівався, але коли ми разом, то всі побоювання зникали. Навіть попри те, що в нас ніхто не "вливав" грошей. Нашим "інвестором" була бабця, яка дала 200 доларів, от і все».

Головні убори від Руслана Багінського на головах іменитих зірок

Коли відсутність стартового капіталу не повпливала на бажання вдихнути нове життя у культуру носіння головних уборів, хлопці вирішили писати зіркам: від американських співачок Ріанни, Бейонсе до українських акторів, стилістів і журналістів. Однією з перших знаменитостей, хто приміряв, відтак одягнув кашкета від Руслана Багінського, була російська топ-модель Олена Пермінова. «Вона нам відписала! Це було щось, повірте! Ми надіслали їй один із головних уборів, який вона одягнула на показ Dior. Багато хто з гостей був у захваті», - пригадують хлопці.

Проте після цього вони не зупинилися. Одного разу Русланові й Петрові написав Вадим Галаганов – фен-директор журналу «Elle Russia». «Сталося так, що тоді він фотографував американську топ-модель Беллу Хадід і попросив, щоби ми надіслали йому в Рим головні убори. Тоді, наскільки пригадую, ми пошили 20 чи 30 кашкетів. Минає час, сидимо якось у барі і бачимо, що Белла закинула своє фото в Instagram. Вона нас не тегнула, але щоби ви собі розуміли – це 300 тисяч доларів! (вартість рекламного поста у супермоделі – ред.). Зранку я прокинувся й відчув, що є кимось».

Далі капелюхи, кашкети та конотьє від Руслана Багінського почали з'являтися на обкладинках журналів «Harper's Bazaar Україна», американського «Harper's Bazaar» із Тейлор Свіфт та інших. У повсякденному житті їх носять топ-моделі К'яра Феррані, Ромі Стрейд, Алессандра Амборозіо, Кайя Гербер, Алла Костромічова, французька фешн-діва Анна Делло Руссо, сестри Кардаш’ян та інші.

Шлях до Парижа і Мадонна

Із життям шоурумним Руслана Багінського та Петра Ясінського познайомила київська стилістка Лілія Літковська. «Саме з нею ми поїхали в перший шоурум. Мені було цікаво, адже я взагалі не розумів, як працює цей бізнес: від зустрічей із баєрами (тими, хто формує модні колекції для магазинів – ред.) до оформлення замовлень. Тепер же баєри пишуть нам за три місяці. Потрібно з ними дружити, інколи дивувати подарунками, щоби вони про тебе не забули», - каже Руслан Багінський.

Знаковим для дизайнера був показ Симона Порта Жакмю в Парижі. Тоді йому прийшов лист від агентів Мадонни, які захотіли замовити у Ruslan Baginskyi головні убори. «Ми відправили багато капелюхів. Нічого не було. Потім через три місяці ще раз. Знов нічого. І коли нам прийшов лист, що Мадонна буде зніматись для італійського Vogue, цілу ніч Руслан вишивав капелюхи. А новій працівниці Анастасії сказали, що вона летить в Лісабон (саме там відбувалися зйомки поп-діви – ред.)», - згадує директор бренду Петро Ясінський.

Цього разу Руслан Багінський створив ексклюзивну модель, присвячену виходу нового альбому. На капелюсі було вишито назву нового синглу Beautiful Game. І зусилля команди бренду не були марними. На сторінках вересневого номеру глянцю поп-діва з’явилася у капелюсі українського дизайнера.

«І всі почали писати, що це улюблений дизайнер головних уборів Мадонни, - радіє Руслан Багінський. - Робота - це 90% успіху, не менш важливою є і віра у неї. Тому багато працюйте й вірте у свою мрію. Це найважливіше для створення бренду».

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