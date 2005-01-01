Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в окупованому Криму

Росія присвоїла 503 українські телерадіочастоти в Криму та Севастополі. Про це на прес-конференції повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, інформує УНН.

«Російська Федерація фактично вкрала та присвоїла 503 радіочастоти, які використовувати українські канали та радіостанції на підставі відповідних ліцензій», – повідомив Костинский.

За його словами, право на аналогове мовлення втратила 31 телерадіокомпанія України (292 частоти), право на цифрове мовлення – 28 телерадіокомпаній (72 частоти), право на ефірне телерадіомовлення – 39 телерадіокомпаній (139 частот).

Частотами радіомовлення користуються 20 ліцензіатів Роскомнадзору. Для здійснення телемовлення – 22 ліцензіата. Зазначено, що це не є окремі радіостанції та телеканали, це медіахолдинги та окремі компанії.

Україна готує ноту протесту через присвоєння Криму російського коду телефонного зв'язку.