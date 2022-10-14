Юрія Кертапенка розстріляли ще у вересні, але відомо про це стало лише зараз

У Херсоні російські воєнні злочинці розстріляли диригента обласної філармонії. Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Музиканта вбили ще у вересні, однак відомо про це стало лише зараз.

«Представники країни-агресора розстріляли у власній оселі в місті Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати», – повідомила Херсонська обласна прокуратура в п’ятницю, 14 жовтня.

За інформацією правоохоронців, до цього окупанти погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Кертапенко перестав виходити на зв'язок із близькими у вересні.

Також правоохоронці повідомили, що вживають всіх заходів для дослідження обставин кримінального правопорушення. Досудове розслідування ведуть слідчі управління СБУ в Херсонській області.

Про розстріл музиканта на особистій сторінці у Facebook написав його товариш та колега Терентій Шевченко. У коментарі «Суспільному» музикант повідомив, що це сталось у вересні, розстріляли Юрія Кертапенка через двері його квартири, бо відмовився відчинити.