Росіяни розстріляли диригента обласної філармонії в Херсоні
Окупанти вбили Юрія Кертапенка у вересні, бо він відмовився відчинити їм двері
У Херсоні російські воєнні злочинці розстріляли диригента обласної філармонії. Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Музиканта вбили ще у вересні, однак відомо про це стало лише зараз.
«Представники країни-агресора розстріляли у власній оселі в місті Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати», – повідомила Херсонська обласна прокуратура в п’ятницю, 14 жовтня.
За інформацією правоохоронців, до цього окупанти погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Кертапенко перестав виходити на зв'язок із близькими у вересні.
Також правоохоронці повідомили, що вживають всіх заходів для дослідження обставин кримінального правопорушення. Досудове розслідування ведуть слідчі управління СБУ в Херсонській області.
Про розстріл музиканта на особистій сторінці у Facebook написав його товариш та колега Терентій Шевченко. У коментарі «Суспільному» музикант повідомив, що це сталось у вересні, розстріляли Юрія Кертапенка через двері його квартири, бо відмовився відчинити.
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