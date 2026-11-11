Рятувальник ліквідовує пожежу на Житомирщині, 11 листопада

У ніч на середу, 11 листопада, Росія знову атакувала об’єкти енергетики в Україні. Під ударом були шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. Також ворог атакував об’єкти теплопостачання, залізничну інфраструктуру та житлові будинки. Відомо про щонайменше 14 постраждалих. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в соцмережах.

За словами прем’єра, унаслідок атаки на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджені лінії електропередачі різного класу напруги. У Рівненській ОВА також повідомили про пошкодження трьох приватних будинків у Костопільській громаді.

У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, після чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Зараз тепловики й енергетики працюють над розв’язанням проблеми.

Окрім енергетики, російська армія атакувала залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині внаслідок удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

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Корецький повідомив, що станом на 10:30 відомо про щонайменше 14 постраждалих. Усім надають необхідну медичну допомогу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на середу Росія випустила по Україні керовану авіаракету Х-59/69, 163 БпЛА типу Shahed, 91 з яких – реактивний, БпЛА «Гербера», крилаті ракети S8000 «Бандероль/Дань-Т» та дрони-імітатори типу «Пародія».

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 14 крилатих ракет «Бандероль/Дань-Т» та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них – реактивні), дрони «Гербера» та дрони інших типів.



Водночас влучання ворожих цілей зафіксували на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на семи локаціях.