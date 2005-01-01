Росіянин вдарив колегу сокирою через творчість Толкіна

Кадр з фільму «Володар перснів»

Слідчі Алтайського краю (Росія) завершили попереднє розслідування у кримінальній справі, порушеній за фактом сварки двох товаришів, в ході якої один з чоловіків вдарив потерпілого сокирою. Причиною конфлікту став диспут про літературну спадщину англійського письменника Джона Рональда Руела Толкіна, автора епопеї «Володар перснів».

Обвинуваченому загрожує ув’язнення на 5 років, повідомляє «Newsru».

Злочин було скоєно в кінці вересня в Барнаулі, коли підозрюваний, великий шанувальник творчості Толкіна, познайомився на вулиці з компанією молоді. Під час спільної вечірки між її учасниками почалася суперечка з приводу творчості Толкіна. Перепалка переросла у бійку.

Толкіеніст завдав одному зі співрозмовників кілька ударів сокирою та зник з місця події. Незабаром співробітники поліції затримали любителя фентезі.