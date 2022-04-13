Під час обстрілів у Харкові загинуло півторамісячне немовля

Російські агресори продовжують обстрілювати, бомбити житлові райони, легкові автомобілі, автобуси, що перевозять дітей, лікарні, школи, дитячі садки і вбивати та калічити українських дітей. Станом на ранок 13 квітня, за даними Офісу генпрокурора, від рук російських окупантів загинула вже 191 дитина і 349 отримали поранення. Серед вбитих і поранених є і немовлята.

Ювенальні прокурори наголошують, що це не точні дані, бо на окупованих територіях, у місцях, де йдуть активні бойові дії, не вдається зібрати остаточні дані. Насправді ці цифри можуть бути значно більшими.

На звільнених територіях виявлять жахливі злочині, які російські окупанти здійснили проти українських дітей.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт. Бородянка та с. Королівка Київської області, виявили обгорілі тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика.

11 квітня збройні сили РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури Харкова, під час якого загинули півторамісячна дитина та 12-річний хлопчик. Ще четверо дітей віком один, чотири, п’ять і дев’ять років отримали поранення.

11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 113, Київській – 102, Харківській – 79, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 повністю зруйновано.