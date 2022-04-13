12 квітня хлопець з мамою спецбортом вилетів на лікування до США

Українських дітей з важкими пораненнями і комбінованою травмою допомагають рятувати провідні клініки світу. За життя важкопораненого 16-річного мешканця Маріуполя борються медики трьох країн: спершу українські, згодом – польські, а тепер ним опікуватимуться американські лікарі зі шпиталю Масачусетського університету, повідомила 12 квітня заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Важкопораненого підлітка з Маріуполя рятували спершу українські, згодом польські лікарі, а тепер - американські

За її словами, 16-річний Іван з Маріуполя отримав важкі поранення під час ракетно-бомбового удару рашистів. Він дивом з Маріуполя потрапив до реанімації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, де кілька днів отримував інтенсивну терапію. Далі «швидкі» Дніпропетровського, Вінницького і Львівського обласних центрів екстреної медичної допомоги по черзі транспортували хлопця до кордону і передали в надійні руки польських колег. У шпиталі в Кракові екстрено прийняли важкого українського пацієнта, стабілізували його стан і підготували до перельоту в США.

«12 квітня спеціальний медборт з летовища Баліце доставив хлопця в супроводі мами Майї на тривале лікування і реабілітацію до США. Власне з ініціативи Геннадія Фузайлова команда Шпиталю Масачусетського уніаерситету взяла під свою опіку нашого важкого пацієнта. До літака нашого пацієнта супроводжував наш Генеральний консул Вячеслав Войнаровський, який впродовж кількох днів допомагав у Кракові мамі хлопця. Чекаємо Івана з одужанням в Україні», – написала Ірина Микичак.