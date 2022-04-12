Уже 13 квітня планують розпочати навчання для працівників ДСНС

До України зі США привезли інноваційну систему Vita Rescue System, вартістю понад 500 тис. доларів. Вона дозволяє швидше та безпечніше проводити евакуацію повітрям, зокрема, й з поля бою. З допомогою цієї системи вивезення гвинтокрилом поранених триває 2 хвилини замість 20.

Про це на брифінгу 12 квітня розповів CEO компанії Vita Inclinata Technologies Калеб Карр, повідомляє УНІАН.

Цією системою мають обладнати український гвинтокрил Мі-8. І вже завтра, 13 квітня, відбудеться навчання для працівників ДСНС. Вишкіл триватиме від 4 до 6 годин.

Зараз системи Vita Rescue System стоять на озброєнні повітряних сил США.