Російських кінематографістів затримали за акцію на підтримку Олега Сенцова

Російських кінематографістів у Москві затримали за акцію на підтримку Олега Сенцова. Марію Чупринську, Алісу Сафіну, актора Григорія Гандлєвського та журналістку Наталію Савоськіну російські силовики затримали за роздачу інформаційних матеріалів про Олега Сенцова та доставили у відділок поліції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Вікторія Івлєва.

Тих, хто прийшов з’ясувати долю затриманих поліція не пустила до відділку та змусила залишити навіть стоянку машин у дворі.

Нагадаємо, що український кінорежисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення усіх українських політв’язнів, яких утримують в Росії та Криму. Сам Сенцов був засуджений до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. На підтримку режисера не раз виступали кінематографісти з усього світу.