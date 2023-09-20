Контроль над газотранспортною системою перейшов до румунської Vestmoldtransgaz

У вівторок, 19 вересня, російський газовий монополіст «Газпром» втратив операційний контроль над газотранспортною системою Молдови. Про це повідомляється на сайті «Молдоватрансгазу» («дочка» «Молдовагазу», 50% акцій якого належить Газпрому), пише Liga.net.

Це сталося в рамках анбандлінгу – розділення діяльності з транспортування та розподілу газу. Розділення оператора системи передачі природного газу є вимогою третього енергопакета ЄС, а також одним із зобов'язань Молдови в рамках приєднання до договору про створення Енергетичного співтовариства.

Зауважимо, що в червні 2023 року «Молдовагаз» повідомив, що не встигає у визначений термін завершити процес сертифікації та відділення «Молдоватрансгазу» від головної компанії. Після цього влада Молдови вирішило передати активи «Молдоватрансгазу» іншій компанії. Нею стала румунська Vestmoldtransgaz, яка отримала в управління газотранспортну систему в оренду від «Молдоватрансгазу» терміном на п'ять років.

Vestmoldtransgaz керує магістральним газопроводом Яси – Унгени – Кишинів, який з'єднує Румунію та Молдову. Підприємство створили у 2014 році, і раніше воно належало молдавському уряду. У 2018 році його продали Eurotransgaz («дочка» румунської держкомпанії Transgaz), зараз акціонерами є Transgaz (75%) та Європейський банк реконструкції та розвитку (25%). Тепер йому віддали ще 1560 км мережі магістральних газопроводів та газопроводів-відводів на території Молдови.

За умовами контракту орендар отримав чинні контракти на технічне обслуговування, що забезпечує безперервність операційних процесів, пов'язаних з інфраструктурою транспортування природного газу.

18 вересня молдовське агентство з регулювання енергетики (НАРЕ) погодило договір та відкликало ліцензію «Молдоватрансгазу» з транспортування газу. Тепер, з 19 травня, відповідальність за управління та належну експлуатацію інфраструктури транспортування природного газу перейшло до Vestmoldtransgaz.