Європейських Союз оголосив, що зміг подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу. Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, пише «Європейська правда».

За його словами, за останній рік Європа реалізувала амбіції згідно з планом щодо закінчення залежності від російських енергоносіїв.

«Відповідно, тепер ми можемо заявити, що ми більше від них [російських енергоносіїв] не залежимо», – сказав він.

За словами представника Єврокомісії, ЄС припинив імпортувати російське вугілля, а нафта з РФ становитиме лише невелику частку від того обсягу, який був до початку повномасштабної війни проти України, яку розв'язала Москва. Також він додав, що російський газ стрімко зникає з європейського ринку.

Нагадаємо, що у січні-квітні нафтогазові доходи Росії скоротилися щонайменше на 52% у порівнянні з показниками минулого року за аналогічний період. За даними Міжнародного енергетичного агентства, майже 80% поставок російської сирої нафти спрямовувалися до Китаю та Індії.