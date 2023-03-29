Газопровід проходить через Україну до Євросоюзу

У Свєрдловські області в Росії прогримів потужний вибух, який пошкодив газопровід. Через лінію Ямбург-Єлєц 1 постачається газ не тільки територією Росії, але і до європейських країн.

Про вибух повідомила у середу, 29 березня, низка Telegram-каналів. Відомо, що газопровід завдовжки понад 3100 км йде через Україну та постачає газ до країн Євросоюзу.

Від точки вибуху до України приблизно дві тисячі кілометрів, повідомив активіст Сергій Стерненко.

Вибух стався в районі російського селища Пєлим.

За офіційною версією російських окупантів, сталась розгерметизація газопроводу. В Росії заявили, що постачання газу не порушено.

Зазначимо, 29 березня секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в ЗСУ тисяч нових дронів з дальністю польоту понад 3000 км. Про які моделі дронів йдеться та коли їх можна очікувати, секретар РНБО не уточнив.

Нагадаємо, відстань від українського кордону до Москви становить трохи більше ніж 450 км.