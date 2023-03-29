Вибух прогримів за кілька кілометрів від селища Гвардійського

У тимчасово окупованому Криму, в селищі Гвардійське, що поблизу Сімферополя, прогримів потужний вибух. За даними свідка, вибух стався поблизу злітних смуг місцевого аеродрому.

Про вибух «Суспільному. Крим» повідомив мешканець Гвардійського у середу, 29 березня. За його словами, потужний вибух прогримів у Сімферопольському районі, де розташований аеродром.

«Вибух був потужний, затряслися вікна в домі. Зі сторони аеродрому піднявся стовб диму. Мені телефонував знайомий з ГРЕСу, у них теж було чути. Це кілька кілометрів від нас», – розповів місцевий виданню.

За даними іншої мешканки, яка живе у селищі Аерофлотське, вибух було дуже добре чути, а ударна хвиля змусила труситись балкони. Невдовзі учасники підпільного руху «Крым – край партизанской славы» опублікували далеке фото вибуху у Гвардійському.

Окупаційна влада півострову відреагувала на вибух – так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у Сімферопольському районі збито безпілотник. За його словами, БПЛА впав у поле, жертв та руйнувань немає. Згодом окупаційний голова Сімферопольського району Денис Кратюк повідомив пропагандистським медіа, що на місці збитого безпілотника перебувають так звані «правоохоронці».