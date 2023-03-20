Жителі Джанкоя повідомили про гучний вибух і згодом про повторні вибухи

У Джанкої на півночі анексованого Росією Криму ввечері 20 березня прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішне знищення крилатих ракет «Калибр НК».

Жителі Джанкоя повідомили про гучний вибух і згодом про повторні вибухи. За словами очевидців, на місце вибухів, де також розташоване військове містечко окупантів, уже поїхали «швидкі». Повідомляється, що загалом місцеві мешканці чули приблизно 10 вибухів поблизу міста.

Судячи з оприлюднених відео, в небі над Джанкоєм чутно звуки безпілотників, вибухів та пострілів зі стрілецької зброї. Згодом у Джанкої та околицях частково зникло світло після серії вибухів.

Жодних офіційних даних щодо наслідків вибухів наразі немає. Частина місцевих мешканців чули вибухи в районі аеродрому, частина, судячи з оприлюдених відео – заявляють про удар по залізничному вузлу.

На аеродромі в Джанкої дислокуються 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії південного військового округу РФ, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 і вертольоти прикордонної служби ФСБ.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калибр НК» під час їхнього транспортування залізницею.

«Калибр НК» ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

«Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації», ― додали у ГУР МОУ.