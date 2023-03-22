21 березня в окупованому Джанкої на півночі Криму пролунала серія вибухів

Вибухи в окупованому Джанкої призвели до пошкодження вузлової станції, її використання наразі неможливе. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти не знають, що робити з пошкодженою вузловою станцією.

«Ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, ця атака на вузлову станцію є «одним з елементів плану, який передує активним діям». Це необхідно для виснаження логістики ворога.

На її думку, панічні настрої в Криму підтверджуються завантаженістю автодоріг та залізничних шляхів на виїзд із півострова.

Нагадаємо, 20 березня у на півночі Криму в Джанкої пролунала серія вибухів. Окупаційна влада підтвердила, що в місті є влучання безпілотників. Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети «Калібр» під час їхнього транспортування залізницею.