Цей спосіб дозволяє майже не контактувати зі склом

Коли на підлогу падає скляний посуд, важливо не лише зібрати великі уламки, а й прибрати найдрібніші частинки, які легко не помітити. Щоб уникнути порізів і не рознести скло по всій квартирі, варто скористатися простим способом, яким поділилася блогерка Ірина Денисенко у тіктоці.

Як швидко прибрати розбите скло?

Цей спосіб дозволяє майже не контактувати зі склом і не залишати уламки на щітці, якою потім користуватимуться для звичайного прибирання.

Спочатку взуйте закрите взуття, щоб не наступити на уламки. Потім натягніть на совок звичайний поліетиленовий пакет так, щоб він повністю закривав поверхню.

Замість щітки використайте шматок щільного картону. Обережно зметіть ним на совок великі та дрібні уламки, а потім зніміть пакет разом із ними й зав’яжіть. Перед тим як викинути, покладіть його в міцну коробку, щоб скло не прорізало поліетилен.

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