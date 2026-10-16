Сучасні моделі пральних машин здатні без проблем витримувати 2–3 повноцінні цикли прання на добу

Пральна машинка є незамінною помічницею в кожному домі. Проте багато хто не замислюється про те, чи не шкодить техніці щоденне прання або кілька циклів поспіль. ТСН розповідає, як часто слід запускати пральну машинку.

Скільки разів поспіль можна запускати пральну машину?

Сучасні моделі пральних машин здатні без проблем витримувати 2–3 повноцінні цикли прання на добу. Саме такий режим вважається нормальним для побутового використання.

Але якщо у вас виникла потреба випрати більше речей, це теж допустимо. Однак між циклами бажано зробити перерву приблизно 30–60 хвилин. За цей час електродвигун, компоненти та нагрівальний елемент встигають охолонути, що зменшує навантаження на техніку.

Проте прати 5 чи 6 разів поспіль щодня не рекомендовано. Такий режим допустимий лише зрідка, наприклад після ремонту чи великого прибирання.

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