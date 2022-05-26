Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав школи відмовитися від гучних святкувань випускних балів. За словами міського голови, кожна школа може вирішувати порядок відзначення завершення шкільного року та проведення випускного самостійно, проте мерія закликає не проводити масштабні розважальні святкування.

Про цьогорічні відзначання шкільних свят в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків сказав в ефірі радіо «Західний полюс» у четвер, 26 травня. Зокрема, мер наголосив, що пишні випускні бали зараз є недоречними, оскільки місто щодня прощається із військовими, загиблими на російсько-українській війні. Разом із тим, Руслан Марцінків зазначив, що кожна школа може визначити формат свята окремо.

«Кожна школа має право вирішувати, однак ми не рекомендуємо щось таке розважальне робити, але зібратися десь і відзначити кожна школа має право, – так, як це було при карантині, коли ми надавали можливість самостійно визначити, в якому форматі буде відбуватися вручення атестатів», – сказав Руслан Марцінків.

За його словами, франківські школи уже надали пропозиції щодо проведення свят, наразі мерія їх опрацьовує. «Єдине, що ми просимо, щоби не було гучних святкувань. Чому? Тому що кожен день у нас відбувається поховання хлопців. Тому маємо розуміти, яку ціну ми платимо за те, щоби наші діти могли впускатися зі шкіл. Кожна школа має право на невеличке зібрання, але без якихось гучних святкувань», – додав міський голова.

Зазначимо, у Тернополі через війну цьогоріч не буде традиційної святкової ходи випускників. Атестати для учнів 9 та 11 класів вручать безпосередньо у школах. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони області. У обласній військовій адміністрації пояснили, що проводити ходу випускників заборонили військові з міркувань безпеки.