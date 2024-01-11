Шахраї поставили ювілейний тур під загрозу зриву

Співачка Руслана Лижичко повідомила про перенесення концертів ювілейного туру «Дикі танці. 20 років Перемоги» через організаторів. За словами артистки, шахрайство концертної компанії Star Label та її засновника Тараса Доненка поставило тур під загрозу зриву. Від 2 листопада 2023 року й донині організатор так і не вийшов на зв'язок зі співачкою.

«Я точно не хочу залежати від пройдисвітів та шахраїв, яким ми іноді власноруч довіряємо долю наших задумів, планів, мрій, а іноді й майбутнього! Я не знаю, що трапилося з людиною, яка звернулася до нас із пропозицією зробити великі концерти у Києві, Одесі та Львові, але констатую факт, що від 2 листопада і донині вона так і не вийшла на зв'язок», – повідомила у Facebook артистка.

Вона додала, що змушена перенеси концерти, щоб провести їх самотужки. Таким чином концерти, які мали відбутись у Києві 9 лютого, Одесі 14 лютого та у Львові 6 березня у ці дати не відбудуться. Нові дати будуть повідомлені пізніше. Усі придбані квитки будуть дійсними на нові дати.

Руслана є не єдиною артисткою, яка поскаржилась на Тараса Доненка. Раніше заяву до поліції написали Тарас Чубай, Злата Огнєвіч та гурт «Скай». Зі слів Руслани, організатор також вкрав кошти, зібрані для ЗСУ. Лідер гурту «Скай» Олег Собчук повідомив, що Тарас Доненко привласнив собі понад 10 млн грн.

Злата Огневич скасувала благодійний концерт, «Скай» свої концерти вже провів, а інші два переніс на березень. Тарас Чубай, як і Руслана, був змушений перенести концерт, запланований у Львівській опері на 1 січня. Днями було оголошено, що концерт відбудеться 22 січня.

Начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Київ Дмитро Грищенко розповів у коментарі ТСН, що уже відкрито кримінальне провадження по цій справі. Якщо буде доведено, що Тарас Доненко дійсно привласнив кошти, то йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.