Після оголошення про підтримку до Lviv ІТ Cluster надійшло близько 10 запитів від білоруських колег

Міський голова Львова Андрій Садовий запросив IT-фахівців з Білорусі, які бачать загрозу для свого бізнесу через політичну ситуацію у цій країні, переїжджати до Львова і висловив готовність надати їм підтримку.

«…бачимо сигнали від ІТ-компаній, які заявляють про бажання тимчасово залишити країну, щоб зберегти свої проекти. Тож офіційно звертаюсь до тих, хто потребує допомоги – Львів готовий прийняти білоруських колег. Ми готові сприяти створенню необхідних умови для роботи, доки буде така необхідність», – написав Андрій Садовий у Facebook, продублювавши своє запрошення білоруською мовою.

Раніше така ж заява білоруською мовою з’явилася на сторінці Львівського IT Кластера. «Ми готові допомогти IT-компаніям та IT-спеціалістам у Білорусі, яким потрібна підтримка нашої асоціації і IT-компаній України», – заявив гендиректор Lviv ІТ Cluster Степан Веселовський.

У Львівському ІТ Кластері розповіли ZAXID.NET, що вже надійшло близько десяти таких запитів, одна сім’я вже навіть переїхала до Львова. Звертаються люди, які мають роботу, але хочуть деякий час попрацювати дистанційно з України, їм треба надати певні консультації. Інша категорія людей шукає нову роботу в Україні. Також HR-менеджери великих компаній цікавляться юридичними питаннями реєстрації офіційної роботи тут.

«Білоруси шукають місця для роботи, поки облаштовуються, хочуть поспілкуватися з колегами з України, з’ясувати ситуацію на ринку. Ми групуємо їхні запити і допомагаємо. Консультує наш юрист, надаємо інформаційні матеріали, конкретні запити також скеровуємо до наших компаній, багато ІТ-компаній міста відгукнулись і готові надавати свої офіси в користування. Також співпрацюємо з готелями, які надають спеціальну знижку ІТ-спеціалістам з Білорусі», — розповіла ZAXID.NET PR-директорка Lviv ІТ Cluster Христина Максименко.

Нагадаємо, у Білорусі після оголошення результатів президентських виборів люди вийшли на масові протести через фальсифікацію цих результатів. Акції протесту тривають уже більше трьох тижнів. З країни видворяють іноземних журналістів, є постійні перебої зв'язку й інтернету, деякі країни Європи розривають дипломатичні відносини з Білоруссю.