9 вересня Г'ю Ґранту виновнюється 65 років

9 вересня 65 років виповнюється британському актору Г'ю Ґранту. Він – володар премій «Золотий глобус», BAFTA, Кубка Вольпі та почесної премії «Сезар», а також неймовірної харизми. Тож вартує пригадати найкращі ролі прекрасного актора.

«Чотири весілля і один похорон» (Four Weddings and a Funeral, 1994)

Герой картини «Чотири весілля і один похорон», Чарльз, який впадає в паніку навіть від згадки про весілля, шлюбні кайдани і сімейне життя. У свої тридцять два роки він є холостяком, який припиняє будь-які стосунки з жінками в той момент, коли вони натякають на одруження. Перспектива стати чоловіком і батьком абсолютно не відповідає його поглядам на майбутнє, незважаючи на те, що всі його друзі і товариші давно одружились. Одного разу, на весіллі близького друга він знайомиться з дівчиною, на ім'я Керрі, яка позбавляє його спокою і навіть змушує змінити власну життєву позицію. Завдяки чарівній американці Чарльз відмовився від деяких переконань, але чи достатньо цього для щастя?

«Ноттінг Гілл» (Notting Hill, 1999)

Фільм «Ноттінг Хілл» ‒ романтична комедія про стосунки скромного власника магазину путівників та актриси зі світовим ім'ям. Анна Скотт (Джулія Робертс) не може зробити й кроку без пильної уваги преси і публіки. Її приїзд до Лондона теж супроводжується галасом, але актриса примудряється прогулятися по місцевих крамничках. Так вона і зустрічає сором'язливого і чарівного Вільяма Текера, чий магазин трапився Анні на шляху. Невеликий інцидент з кавою приводить Скотт в будинок нового знайомого, і непомітно їх спілкування переростає у щось більше. Однак графіки героїв і ритми їх життів абсолютно не збігаються. Їм доводиться боротися з безліччю перешкод.

«Щоденник Бріджит Джонс» (Bridget Jones's Diary, 2001)

Бріджит вирішує, що вона зобов'язана вести щоденник, в якому буде описувати свої злети і падіння: спроби скинути вагу, кинути палити, налагодити складну ситуацію з особистим життям. Тим часом, її батьки налаштовані на те, що їх дочка вийде заміж за юриста Марка, сина сусідів. Однак сама Бріджит далеко не в захваті від цієї ідеї, тому що по вуха закохана в начальника Деніела. Але кого вона обере? Ґрант зіграв самовпевненого Деніела. У цій ролі він також знявся в усіх трьох продовженнях історії.

«Мій хлопчик» (About a Boy, 2002)

Фільм «Мій хлопчик» ‒ дещо сумна комедія про незвичайну дружбу егоїста середніх років і дивакуватого хлопчика, який шукає розуміння. Вілл Фріман за свої майже сорок років так і не подорослішав. Він отримує задоволення від випадкових зв'язків, ніде не працює і не будує планів на майбутнє. Оточити себе всім необхідним і існувати безбідно йому допомагає спадщина батька: той був музикантом і написав дуже популярну різдвяну пісню, на авторські відрахування від якої і живе герой. Вілл знаходить нетиповий спосіб заводити короткострокові романи: починає відвідувати групу підтримки, прикидаючись батьком-одинаком, адже тут жінки ранимі, доступні, але не готові до серйозних стосунків. Завдяки цій фальшивій терапії він знайомиться з Маркусом. Хлопчик не може знайти свого місця в світі, переживає через постійні депресії матері і шукає справжнього друга. В якості останнього він і вибирає Вїлла.

«Реальна любов» (Love Actually, 2003)

Блискуча, тонка і дотепна стрічка «Реальна любов» могла би стати різдвяним фільмом катастроф. Події розгортаються у Британії, яка опинилась під впливом романтичного циклону, що може перерости в цунамі. Всі піддані Її Величності – від прем’єр-міністра до секретарки, від поважного батька сімейства до 11-річного хлопчиська-сироти – закохані. А Ґрант чудово зіграв прем’єр-міністра, який не зовсім розуміє, що йому робити зі своєю посадою та з раптовими почуттями.

«Джентльмени» (The Gentlemen, 2019)

Це – британський комедійний бойовик Гая Річі. Амбіційний кінодраматург (а взагалі-то безпринципний шантажист та не надто сумлінний приватний детектив) Флетчер (Г’ю Ґрант) розповідає сюжет свого майбутнього фільму на основі реальних подій. Це історія великої людини на ім'я Міккі Пірсон, який з нуля створив багатомільйонний бізнес з вирощування і збору нелегального «врожаю». Коли молодість залишилася позаду, він вирішив стати зразковим сім'янином, передавши справи надійній людині. Охочих більш ніж достатньо, але з'являється камінь спотикання ‒ ціна. А також принциповість Пірсона, що не йде на поступки. Вороги і зрадники за його спиною починають плести інтриги, його права рука Реймонд, намагається тримати оборону, а тим часом пронирливий спостерігач Флетчер збирає компромат. Але навіть він не бачить всієї картини і не підозрює, яка готується кульмінація...

«Єретик» (Heretic, 2024)

За сюжетом, двоє мормонських міссіонерок (Софі Тетчер та Хлоя Іст) намагаються навернути у віру літнього чоловіка (Г’ю Ґрант). Проте, на перший погляд милий слухач, виявляється маніяком та антирелігійним фанатиком. Тепер дівчатам доведеться шукати вихід з його будинку-лабіринту з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає «випробуванням віри».