Саундтреком до документальної стрічки «Квіти України» стали пісні «ДахиБрахи»
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Творці нового документального фільму «Квіти України» представили трейлер. Національна прем’єра дебютної стрічки Аделіни Борець «Квіти України» (Польща, Україна, 2024) відбудеться на кінофестивалі «Молодість» у межах документального конкурсу.
За кілька днів до цього, 28 жовтня, відбудеться міжнародна прем’єра фільму в рамках одного з найстаріших фестивалів Європи DOK Leipzig, який є дуже потужним майданчиком для документалістів. «Квіти України» стали фільмом-відкриттям міжнародного конкурсу цього фестивалю.
Крім того, стрічка щойно здобула спеціальну відзнаку журі на 34-му Міжнародному кінофестивалі Сzłowiek w zagrożeniu (Людина в небезпеці) у Лодзі, в Польщі.
Хоч назва «Квіти України» знайома киянам завдяки історії про однойменну будівлю, яку відстоюють від забудовників жителі міста, в фільмі мова піде про 67-річну Наталю. Втім вона протистоїть забудовникам. Героїня фільму – сильна та незалежна жінка, з добрим почуттям гумору. Вона сповнена рішучості захистити власну землю попри всі перешкоди. Боротьба приватна згодом перетворюється на боротьбу національну, коли Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну.
Фільм «Квіти України» змальовує портрет жінки, яка відмовляється відступати, і надсилає глядачам потужне послання спротиву та надії.
«”Квіти України” для мене – це символ. Ми його початково взяли з архітектурної памʼятки на Січових Стрільців, коли ту намагались знести. Там я провів своє дитинство а ще ми знімали одну з перших сцен. Вона не увійшла у фільм, але задала тон для нас, для самої команди – в першу чергу, операторів Богдана Розумного та Богдана Борисенка, звукорежисера Дениса Кащея та другої режисерки Ганни Ярошевич. Здається, це був липень 2021-го, було дуже спекотно, асфальт в місті плавився, я тоді зрозумів, що ми робимо історичну справу – документуємо сьогодення мого рідного неповторного Києва», – розповідає продюсер стрічки Гліб Лук’янець.
Музика легендарного українського гурту «ДахаБраха» підкреслила настрій стрічки. До фільму увійшло чимало популярних композицій гурту, які вже давно стали хітами.
«Моя співпраця з гуртом почалась ще у 2017-му році. Музика ДахаБраха стала саундтреком до мого першого короткометражного документального фільму «Зірка полинь». Цей фільм теж про дім і коріння. Для мене було зрозуміло, що і при роботі над моїм повнометражним дебютом я буду працювати саме з цим гуртом, адже їх музика оголює мої почуття», — коментує режисерка Аделіна Борець.